Федоров: Україна запускає грантові програми для підтримки розробників озброєння

Україна активно розширює виробництво військових технологій та запускає грантові програми для підтримки розробників. Пріоритетними напрямками є виробництво вибухових речовин, дрони з високим рівнем автоматизації та інші технології для ураження ворога та логістики.

Як пише Delo.ua, про це розповіли перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і міністр оборони Денис Шмигаль під час виступу на презентації Програми дій уряду.

"Запускаються грантові програми для підтримки розробників та виробників. В пріоритеті це заводи по виробництву вибухових речовин, це дрони з високим рівнем автоматизації. Все, що пов’язано для враження ворога і логістики, тому що змінилася ситуація на полі бою", - пояснив Федоров.

Також він зазначив, що запускаються грантові програми для виробників балістики, крилатих ракет, і перехоплювачів.

"Ми вже профінансували приблизно 20 продуктів по цій програмі. Ви бачите зараз новини, що з'являються ті чи інші ракети. У тому числі багато з них отримують гранти. Наступного тижня ми запустимо нову грантову програму. Це будуть і крилаті ракети, і балістичні, і малої дальності, які можна використовувати для ППО", - заявив Федоров.

Федоров також зазначив, що тестування оборонних продуктів в Україні з боку партнерів в НАТО має "неймовірний запит". За його словами, вже 50 продуктів "готується прийти в Україну" – і це б дозволило "більше інтегруватися з нашими партнерами".

Він додав, що найближчим часом уряд проведе закриту зустріч з усією індустрією, щоб обговорити пріоритети. Це допоможе виробникам зрозуміти, на чому зосереджуються зусилля, оскільки уряд "кристалізував" свою спільну зі стратегією і зміни, які будуть реалізовані найближчим часом.

Шмигаль своєю чергою зауважив, що у світі спостерігається значний дефіцит вибухових речовин та військової хімії, тому Україна бачить можливість стати одним із лідерів на світовому ринку.

Україна також надає пріоритет далекобійній зброї з лазерним наведенням. Зокрема, йдеться про системи з лазерним наведенням та розвідувальні дрони з відповідними технологіями. Уряд очікує пропозицій від бізнесу та науковців.

Ще один пріоритетний напрямок - технології з використанням ШІ, які можуть допомогти перехоплювати дрони зі штучним інтелектом, додав міністр оборони.