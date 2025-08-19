Федоров: Українці вже відкрили понад 600 тисяч Дія.Карток

Українці з часу запуску нового платіжного засобу для отримання спеціальних виплат від держави відкрили понад 600 тисяч Дія.Карток.
Про це перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Фейсбуці.
"Минулого тижня запустили Дія.Картку для отримання державних виплат. Більше не потрібно відкривати окрему картку для кожної програми — Дія.Картка працює як звичайна банківська, але дає змогу отримувати всі виплати на єдину картку", - зазначив Федоров.
За його словами, лише за першу добу від запуску послуги українці відкрили 300 тисяч Дія.Карток. Станом на 18 серпня відкриті вже понад 600 тисяч таких карток.
Федоров нагадав, що на Дія.Картку громадяни можуть отримати програми допомоги в "Дії" — єКнига, єМалятко, Пакунок школяра.
"Тепер батьки та законні представники першокласників зможуть отримати 5 000 грн через застосунок "Дія", - поінформував Федоров.
Невдовзі, за його словами, також запустять AI-асистента, який надаватиме державні послуги на порталі "Дія". Користувачі зможуть отримати в чаті першу послугу — довідку про доходи.
"Паралельно працюємо над еНотаріатом, еАкцизом, послугами для українців за кордоном, а також розлученням онлайн", - зауважив Федоров.
За його словами, вже протестували Starlink Direct to Cell.
"Це проривна технологія, яка надасть змогу українцям залишатися на звʼязку без покриття мобільної мережі через SMS", - зазначив Федоров.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023