ЦНС: росіяни продають вкрадене українське зерно 70 країнам

російські окупанти перетворили вкрадене українське зерно на глобальний бізнес. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
Зазначається, що так звану "російську" пшеницю закуповують 70 країн, зокрема Єгипет, Туреччина та Іран.
"У новому сезоні кремль знову прагне утримати першість на ринку - за рахунок тимчасово окупованих територій України", - йдеться у повідомленні.
У ЦНС називають це масштабним зерновим мародерством - злочином, "за який відповідатимуть усі причетні: від чиновників до міжнародних посередників".
