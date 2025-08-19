Мерц закликав президента Трампа докласти зусиль, аби домогтися припинення вогню в Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час переговорів у Білому домі закликав президента США Дональда Трампа докласти зусиль, аби домогтися припинення вогню в Україні.

“Чесно кажучи, ми всі хотіли б побачити припинення вогню, починаючи з наступної зустрічі”, – сказав Мерц. Він також заявив, що “не може уявити” тристоронніх переговорів без своєї участі й наголосив на необхідності тиску з боку Вашингтона на москву для організації таких перемовин.

У відповідь Трамп заявив: “Побачимо… чи зможемо ми це зробити”. Водночас він нагадав про “шість воєн”, які, за його словами, завершилися без оголошення режиму припинення вогню, натякнувши, що не завжди це є ключовою умовою досягнення миру.

Мерц сказав, що Трамп відкрив цей шлях після того, як президент США зустрівся з президентом росії володимиром путіним на Алясці в п’ятницю.

“Тепер шлях відкритий для складних переговорів”, – сказав він.

Мерц повторив, що європейські лідери прагнуть побачити припинення вогню до того, як будуть проведені більше переговорів.