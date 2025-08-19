Мерц закликав президента Трампа докласти зусиль, аби домогтися припинення вогню в Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час переговорів у Білому домі закликав президента США Дональда Трампа докласти зусиль, аби домогтися припинення вогню в Україні.
“Чесно кажучи, ми всі хотіли б побачити припинення вогню, починаючи з наступної зустрічі”, – сказав Мерц. Він також заявив, що “не може уявити” тристоронніх переговорів без своєї участі й наголосив на необхідності тиску з боку Вашингтона на москву для організації таких перемовин.
У відповідь Трамп заявив: “Побачимо… чи зможемо ми це зробити”. Водночас він нагадав про “шість воєн”, які, за його словами, завершилися без оголошення режиму припинення вогню, натякнувши, що не завжди це є ключовою умовою досягнення миру.
Мерц сказав, що Трамп відкрив цей шлях після того, як президент США зустрівся з президентом росії володимиром путіним на Алясці в п’ятницю.
“Тепер шлях відкритий для складних переговорів”, – сказав він.
Мерц повторив, що європейські лідери прагнуть побачити припинення вогню до того, як будуть проведені більше переговорів.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023