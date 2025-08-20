Мінфін США: Частка російської нафти у структурі китайського імпорту нафти становить 16%

Сполучені Штати поки що не вводять вторинні мита проти Китаю, оскільки країна закуповує російську нафту майже в таких же обсягах, які були до початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Ситуація з Індією, проти якої мита уже введені, трохи інша.
Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент у коментарі CNBC.
За його словами, частка російської нафти у структурі китайського імпорту нафти становить лише 16% і за три останні роки збільшилася на 3%.
При цьому Індія збільшила поставки нафти з росії з 1% на початку війни до більш ніж 40%, і зараз закуповує енергоресурси для здійснення спекулятивних угод.
«Індія наживається на російській нафті, перепродуючи її. Ця схема арбітражу – купівля дешевої російської нафти та її перепродаж як нафтопродуктів – виникла лише під час війни. І це неприпустимо», – наголосив він.
