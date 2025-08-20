ДПС: Цього року власники нерухомості вже перерахували 7,7 млрд грн податку

З початку року власники нерухомості перерахували до бюджетів 7,7 млрд грн податку, що на 20,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року. За січень-липень 2024 року ця сума вже становила 6,4 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної податкової служби України.

Понад 30% надходжень отримали місцеві бюджети Києва та Київської області: столиця зібрала 1,58 млрд грн, а Київщина — 0,78 млрд грн. До трійки лідерів також увійшли Дніпропетровська (0,77 млрд грн) та Одеська (0,75 млрд грн) області.

У ДПСУ нагадали громадянам, що податок на нерухомість сплачують фізичні особи, які володіють:

квартирою, площа якої перевищує 60 кв. м;

будинком, площа якого перевищує 120 кв. м;

різними типами житла, загальна площа яких перевищує 180 кв. м.

Розрахувати суму податку можна на онлайн-калькуляторі на вебпорталі ДПС https://tax.gov.ua/calculator/realty.

У разі виявлення розбіжностей щодо нарахованої суми податку необхідно звернутися до Центрів обслуговування платників та провести звірку.