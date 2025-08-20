ДПС: Цього року власники нерухомості вже перерахували 7,7 млрд грн податку

З початку року власники нерухомості перерахували до бюджетів 7,7 млрд грн податку, що на 20,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року. За січень-липень 2024 року ця сума вже становила 6,4 млрд грн.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної податкової служби України.
Понад 30% надходжень отримали місцеві бюджети Києва та Київської області: столиця зібрала 1,58 млрд грн, а Київщина — 0,78 млрд грн. До трійки лідерів також увійшли Дніпропетровська (0,77 млрд грн) та Одеська (0,75 млрд грн) області.
У ДПСУ нагадали громадянам, що податок на нерухомість сплачують фізичні особи, які володіють:
Розрахувати суму податку можна на онлайн-калькуляторі на вебпорталі ДПС https://tax.gov.ua/calculator/realty.
У разі виявлення розбіжностей щодо нарахованої суми податку необхідно звернутися до Центрів обслуговування платників та провести звірку.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023