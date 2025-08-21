В Україні затвердили режим роботи електронної черги в ТЦК та СП

Уряд України за ініціативи Міністерства оборони затвердив постійний режим роботи сервісу електронної черги в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра оборони Дениса Шмигаля.
Раніше сервіс працював у тестовому режимі. Тепер ним зможуть користуватися військовозобов’язані, військовослужбовці та їхні родини. Ця ініціатива спрямована на забезпечення людиноцентричності, цифровізації процесів та зручності державних послуг для громадян.
Впровадження електронної черги дозволяє позбутися “живих” черг під центрами комплектування, підвищити безпеку та прискорити процедури прийому громадян. Сервіс забезпечує впорядковану взаємодію між державою та громадянами, роблячи процес максимально зручним і прозорим.
Міністерство оборони одночасно працює над переведенням у цифровий формат максимальної кількості послуг і формуванням повноцінної екосистеми Електронного ТЦК, який функціонуватиме в онлайн-режимі, забезпечуючи оперативний доступ до всіх необхідних процедур для військовозобов’язаних та їхніх родин.
