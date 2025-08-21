Експерт: росія, яка претендує на роль гаранта, хоче заблокувати надання Україні серйозних гарантій безпеки

Союзники України, включаючи США, розпочали роботу над гарантіями безпеки. Проте росія не погоджується на присутність європейського військового контингенту в Україні.

Про це у ефірі телемарафону Єдині новини розповів політолог Вадим Фесенко.

За словами політолога, під час зустрічі Трампа, Зеленського і європейських лідерів, мзс росії випустило заяву, що рф проти присутності військ НАТО на території України.

«Якраз на присутність європейського контингенту в Україні росія категорично не погоджується. Вони кажуть про країни НАТО. Це вже викликало істерику у росії. Під час зустрічі у Вашингтоні російське мзс випустило заяву, що вони категорично проти присутності країн НАТО на території України. Це був тиск на американців», – каже Фесенко.

На його думку, Україна має проводити активну політику на рівні дипломатії щодо введення військових країн НАТО на нашу територію.

«На Україну чекає гостра політична боротьба. Тут не важливо який прапор. Важлива присутність європейських військових. росія виступає проти цього, а не проти прапора НАТО», – додає політолог.

Фесенко зазначає, що росія пропонує ініціативу, яка не прийнятна для України. Вона полягає у тому, щоб відновити Будапештський меморандум.

«Вони кажуть, хай п’ять країн члени Ради безпеки ООН будуть гарантами безпеки для України. Причому не уточнюють, які саме гарантії безпеки», – розповідає політолог.

За його словами, росія, яка теж претендує на роль гаранта, хоче заблокувати надання Україні серйозних гарантій безпеки.

«Це дуже підступна і небезпечна ідея. Треба заздалегідь попереджувати американських партнерів, що це не має нічого спільного з реальними гарантіями безпеки», – додає Фесенко.

Він наголошує, що не потрібно сприймати серйозно заяви росії про їхню підтримку гарантій безпеки.

«путін дав абстрактну згоду обговорювати тему гарантій безпеки. Але це не означає погодження. Це означає, що у процесі обговорення, вони можуть заблокувати будь-які ініціативи з приводу реальних гарантій безпеки», – вважає Фесенко.