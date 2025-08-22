Войти

Нардеп: Діючий механізм рекрутингу в українську армію не є досконалим

110

Діючий механізм рекрутингу в армію не є досконалим, бо демонструє перекос у бік окремих військових підрозділів. Про це в інтерв’ю “Апострофу” розповів член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

“Під час рекрутування, той, кого рекрутують, має можливість обрати для себе військовий підрозділ. Забезпечення і грошове, й інше, наприклад, у морпіхів і в ДШВ краще, ніж у звичайний ОМБ. Як ви думаєте, куди піде людина? Проблема в тому, що через це виникає величезний перекос”, – зауважив він.

Частково у цьому винна держава, яка запропонувала не досить ефективний механізм рекрутингу, уточнив нардеп. У той же час прийняття законопроєкту, який дозволив громадянам України у віці понад 60 років добровільно укладати контракт на проходження військової служби, сприяло “легалізації” тих, хто й так був на службі.

“Я, наприклад, був там, не буду казати підрозділ, де у майстерні сиділи громадяни України 60+, вони просто ремонтують дрони, але вони там, вибачаюся, на таких пташиних правах. Це нормальна практика, щоб їх долучати до Збройних сил України”, – пояснив співрозмовник видання.

За словами Федієнка, військовослужбовці у цій віковій категорії задіяні на небойових посадах. Разом з тим, нардеп не уточнив щодо ефективності іншої ініціативи – для чоловіків віку 18-24 років. Утім, у Міністерстві оборони в коментарі “Апострофу” раніше повідомили, що за менше, ніж місяць дії програми отримали “чимало” запитів.

