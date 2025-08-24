Мерц: Дипломатичні зусилля з припинення війни в Україні, як і раніше, стикаються із серйозними труднощами

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що дипломатичні зусилля з припинення війни в Україні, як і раніше, стикаються із серйозними труднощами і зазначив, що до миру ще далеко, повідомляє австрійське видання Die Presse в суботу.
Як пише видання, на партійній конференції ХДС Мерц заявив, що Німеччина і ЄС ніколи не докладали "більш значних дипломатичних зусиль, ніж за останні три тижні" (маючи на увазі ситуацію щодо війни в Україні).
"Будь ласка, нехай сьогодні ніхто не говорить, що ми обговорюємо тільки постачання зброї", - сказав він.
Водночас канцлер Німеччини попередив, що потенційний мир в Україні вимагає терпіння. Він наголосив, що у світлі заяв глави кремля володимира путіна всім має бути зрозуміло, наскільки "складним" буде це завдання протягом тижнів, а то й місяців.
"Ми зробили перші кроки. Але дозвольте мені сказати: ми перебуваємо на десятикілометровій ділянці і, мабуть, уже подолали 200 метрів. У будь-якому разі, ми рухаємося в правильному напрямку", - заявив Фрідріх Мерц.
