ДСНС: В Україні на День Незалежності випав сніг

24 серпня, у День Незалежності України, у Карпатах зафіксували перший сніг цього сезону. Снігопад спостерігали на вершині гори Піп Іван Чорногірський.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Івано-Франківській області.
На вершині хмарно, температура повітря всього +1°C, а вітер робить перебування у горах особливо небезпечним. Рятувальники попередили туристів про ризик через холод, слизькі стежки та різкі зміни погоди і закликали утриматися від походів.
Опади у вигляді снігу та дощу також зафіксували в урочищі Заросляк.
Працівник обсерваторії на горі Піп Іван від Карпатського національного університету Василь Фіцак також показав відео з першим снігом.
