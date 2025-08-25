У вересні Україна отримає від Канади озброєння на понад 1 млрд дол

Канада виділить понад 1 млрд дол. на постачання дронів, боєприпасів та бронетехніки Україні, які надійдуть наступного місяця. Про це сказав прем’єр-міністр Канади Марк Карні під час виступу на урочистостях з нагоди Дня Незалежності України, передає УНН.

«На саміті G7 Канада пообіцяла додаткових 2 млрд дол. військової допомоги. Сьогодні я з гордістю оголошую, що понад 1 млрд дол. з цієї суми буде спрямовано на посилення українського арсеналу озброєння шляхом постачання дронів, боєприпасів та бронетехніки, які надійдуть наступного місяця», - заявив Карні.

За його словами, Канада також долучається до фінансування найбільш необхідного пакету та буде надавати десятки мільйонів на екстрену медичну допомогу, створення бомбосховищ, посилення демократії України.

«З початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Канада підтримує Україну й постійно працює над посиленням спроможностей ЗСУ. Ми очолили зусилля з надання фінансової допомоги, яка підтримує контрнаступ України. Ми вимагаємо, щоб було притягнуто до відповідальності за кричущі порушення прав людини, за її постійну агресію запровадивши жорстокі санкції проти її воєнної машини», - розповів Карні.