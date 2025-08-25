У вересні Україна отримає від Канади озброєння на понад 1 млрд дол

Канада виділить понад 1 млрд дол. на постачання дронів, боєприпасів та бронетехніки Україні, які надійдуть наступного місяця. Про це сказав прем’єр-міністр Канади Марк Карні під час виступу на урочистостях з нагоди Дня Незалежності України, передає УНН.
«На саміті G7 Канада пообіцяла додаткових 2 млрд дол. військової допомоги. Сьогодні я з гордістю оголошую, що понад 1 млрд дол. з цієї суми буде спрямовано на посилення українського арсеналу озброєння шляхом постачання дронів, боєприпасів та бронетехніки, які надійдуть наступного місяця», - заявив Карні.
За його словами, Канада також долучається до фінансування найбільш необхідного пакету та буде надавати десятки мільйонів на екстрену медичну допомогу, створення бомбосховищ, посилення демократії України.
«З початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Канада підтримує Україну й постійно працює над посиленням спроможностей ЗСУ. Ми очолили зусилля з надання фінансової допомоги, яка підтримує контрнаступ України. Ми вимагаємо, щоб було притягнуто до відповідальності за кричущі порушення прав людини, за її постійну агресію запровадивши жорстокі санкції проти її воєнної машини», - розповів Карні.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023