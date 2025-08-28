Державна митна служба: В Україні почали діяти нові правила міжнародних автомобільних перевезень

В Україні почали діяти нові правила міжнародних автомобільних перевезень, що були оновлені на рівні ООН в межах Конвенції МДП. Ці зміни є обов'язковими для всіх країн-учасниць, включаючи Україну, і спрямовані на спрощення та уніфікацію перевезень, а також сприяє зменшенню адміністративного навантаження на бізнес.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби.

https://delo.ua/news/v-ukrayini-onovili-pravila-miznarodnix-avtomobilnix-perevezen-shho-zminitsya-dlya-ucasnikiv-rinku-451524/

Термін обов'язкової перевірки транспортних засобів для перевезень під митними печатками тепер становить три роки замість двох. Відповідно, свідоцтва про допущення також діятимуть протягом трьох років, що допоможе перевізникам заощадити час та ресурси.

Якщо перевезення почалося до закінчення терміну дії свідоцтва, документ залишається дійсним до моменту доставки вантажу до кінцевого пункту призначення. Це гарантує безперервність перевезень та мінімізує ризики затримок.

Ці оновлення вже набули чинності в Україні. Вони сприятимуть ефективнішому плануванню логістики, зменшенню адміністративного навантаження на бізнес та підвищенню довіри до української митної системи.

Відомості про внесені поправки вже зареєстровано в Єдиному державному реєстрі нормативно-правових актів.

Довідка. Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП) — міжнародна угода, яка була прийнята 1975 року під егідою Європейської економічної комісії ООН.

ЇЇ метою є створення системи транспортування вантажів, які спрощують процедури їхнього оформлення при перетині ними кордонів.

Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України, яка заснована в 1991 році, відповідає за представлення інтересів українських перевізників в Міжнародному Союзі Автомобільного Транспорту (МСАТ) та в системі МДП. Цей орган має право на видачу книжок МДП.

Carnet TIR (книжка МДП) — це митний супровідний документ, який дає право перевозити вантажі через кордон держав в опломбованих митницею кузовах автомобілів чи контейнерах за спрощених митних процедур між державами, які визнають Конвенцію МДП.