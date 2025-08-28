Financial Times: Захід готує трирівневий план безпеки для України після завершення війни

Країни Заходу готують трирівневий план безпеки для України після завершення війни з росією. Про це повідомила Financial Times з посиланням на джерела.
На першому етапі передбачається створення демілітаризованої зони, яку можуть патрулювати нейтральні миротворчі сили з держави, узгодженої як Києвом, так і москвою.
"Набагато надійніший кордон позаду неї захищатимуть українські війська, озброєні та навчені військовими НАТО", – розповіли троє чиновників виданню.
Другою лінією оборони мають стати сили стримування під керівництвом Європи, розташовані глибше в Україні. Третій рівень — підтримка цих сил американськими ресурсами з тилу.
Водночас газета зазначає, що навіть за наявності потенційної підтримки США, у багатьох європейських країнах громадськість та політики висловлюють занепокоєння щодо можливого розміщення військ в Україні.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, що кожна країна коаліції робитиме свій внесок, "і зрештою картина буде поєднанням військової, політичної та економічної підтримки".
За його словами, обговорення стосувалися чотирьох-п'яти європейських бригад, які мають діяти на території України, а також "стратегічних ресурсів" зі США. Єрмак підкреслив, що це означає "велику зміну з весни".
"Дійсно, остання зустріч у Білому домі стала проривом у низці речей, внесла ясність у такі кроки, як формування системи гарантій безпеки та постачання американської зброї для оборони України через європейські фінансові інструменти", – зазначив керівник ОП.
Він додав, що США "можуть забезпечити основу, яка змусить всю архітектуру безпеки та стримування працювати".
