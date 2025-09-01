Залужний, Зеленський та Буданов: Оприлюднено рейтинг довіри українців

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний залишається політиком із найвищим рівнем довіри серед українців.
Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного групою Rating Group 21-23 серпня.
Валерію Залужному довіряють 74% українців. Президент Володимир Зеленський отримав 68% довіри, а керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов – 59%.
У разі проведення президентських виборів найбільшу підтримку серед виборців отримав би Зеленський. За нього готові проголосувати 35% респондентів. Другу позицію посів би Залужний із 25%.
На парламентських виборах лідирувала б умовна політична сила на чолі із Залужним – за неї віддали б голоси 24% опитаних.
Друге місце могло би належати блоку Зеленського (20%). Далі в рейтингу – Європейська солідарність із результатом 7%, а також умовні партії Кирила Буданова та полку Азов, які отримали по 6%.
Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю за допомогою комп’ютера).
Участь узяли 1 600 респондентів віком від 18 років із усіх підконтрольних уряду регіонів, де на момент дослідження був український мобільний зв’язок.
Вибірка є репрезентативною за віком, статтю та типом поселення. Максимальна похибка результатів – не більше 2,5% із довірчою ймовірністю 0,95.
Порівняно з попередніми опитуваннями, показники залишаються стабільними.
У липні Залужному довіряли 73% українців, Зеленському – 67%, Буданову – 56%.
У лютому рівень довіри становив: Залужний – 76%, Зеленський – 65%. Попри незначні коливання, зміни перебувають у межах статистичної похибки.
