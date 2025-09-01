Гетманцев: Кабмін готує програму страхування, яка враховуватиме військові ризики

Кабінет міністрів України запустить програму страхування, яка включатиме відшкодування пошкодженого майна на прифронтових територіях за рахунок Експортно-кредитного агентства.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, програма буде складатися із двох частин. Одна передбачає відшкодування пошкодженого майна на прифронтових територіях за рахунок ЕКА (через подання відповідної заявки). Друга – система страхування військових ризиків на інших територіях через бюджетну компенсацію частини страхової премії, аби зробити інструмент доступним для бізнесу та громадян.

"Для цього треба прийняти невеличкі поправки до статусу ЕКА в закон та рішення на рівні КМ про бюджетну програму. Видатки помірні", – зазначив Гетманцев.