Свириденко: Уряд змінив порядок надання статусу дітей, що постраждали від війни

171

Кабінет міністрів України змінив порядок надання статусу для дітей, які постраждали від війни. Відтепер його можна буде отримати не лише за місцем внутрішнього переміщення, а й за місцем звернення.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, статус можна буде отримати не лише за місцем внутрішнього переміщення, а й за місцем звернення чи там, де дитину виявили місцеві органи влади.

Також уряд розширив перелік підстав для його отримання. Серед них:

  • депортація,
  • примусове переміщення,
  • загибель або зникнення батьків через війну.

Свириденко зазначила, що сьогодні понад 412 тисяч дітей уже мають такий статус. Очільниця уряду наголосила, що дітей, які постраждали від війни, значно більше.

"Понад мільйон з них були змушені залишити свої домівки, тисячі пережили втрати, евакуації, обстріли. Ці зміни важливі для того, щоб забезпечити захист прав кожної дитини", — додала прем’єрка.

 

