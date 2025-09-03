NYT: Україна вже має гіркий досвід щодо гарантій безпеки

Україна вже має гіркий досвід щодо гарантій безпеки та здійснює багатомільярдну програму нарощування озброєнь, яка фінансуватиметься Європою.

Цей план розглядається як найкращий шанс захиститися від росії на тлі скорочення американської допомоги та невизначеності західних гарантій безпеки, пише The New York Times.

Зазначається, що Україна не тільки хоче підтримати свою армію під час повномасштабного вторгнення рф, а й зробити її основою післявоєнного врегулювання. Це дасть змогу стримати москву від повторного нападу.

Згідно з цим планом, ставку буде зроблено на розвиток вітчизняної оборонної промисловості. Зокрема, наприкінці серпня Україна запустила у виробництво свою далекобійну крилату ракету "Фламінго".

У виданні нагадали, що "Фламінго" здатна вражати цілі на відстані близько 3000 кілометрів і має корисне навантаження 1150 кг. Ця ракета може вдарити не тільки по москві, а й інших великих російських містах.

Експерти ж вважають, що Україні навіть не доведеться застосовувати "Фламінго". За їхніми словами, це навіть потужніший стримувальний фактор для росії, ніж будь-які західні гарантії безпеки.

"Серійна зброя дальньої дії, така як "Фламінго", можливо, є найсильнішою гарантією безпеки України в післявоєнному європейському порядку", - заявив Фабіан Хоффман, експерт зі зброї з Університету Осло.

У виданні зазначили, що українська армія навряд чи зрівняється з російською за кількістю військовослужбовців. Саме тому ставка на збільшення виробництва зброї має сенс.