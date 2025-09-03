Індія вигадала, як зменшити залежність від США на фармацевтичному ринку

Індія планує збільшити експорт фармацевтичної продукції до росії, Нідерландів і Бразилії, щоб зменшити залежність від ринку США, який нині є найбільшим для індійських виробників ліків. Про це пише Reuters із посиланням на поінформовані джерела.
США забезпечують трохи більше ніж третину експорту фармацевтики з Індії, що переважно складається з дешевших генеричних препаратів.
За 2025 фінансовий рік продажі індійських препаратів на американському ринку зросли на 20% і сягнули приблизно $10,5 млрд.
Попри те що індійські ліки наразі не підпадають під американські тарифи до 50%, виробники остерігаються можливих змін торговельної політики.
За даними індійського уряду, у 2025 фінансовому році обсяги експорту до Великої Британії становили $914 млн, до Бразилії – $778 млн, до Нідерландів – $616 млн, а до росії – $577 млн.
Джерела агентства у галузі зазначають, що за наявних виробничих потужностей Індія може наростити постачання до нових ринків щонайменше на 20%.
Водночас ці напрямки не зможуть замінити доходи від США, тому головна мета Індії наразі – відкрити додаткові можливості для збільшення експорту в інші країни.
Індія планує обговорити регуляторні бар’єри у росії, Нідерландах і Бразилії на Міжнародній фармацевтичній виставці в Нью-Делі, де зберуться й міжнародні регулятори.
Окремо уряд розглядає можливість збільшення експорту до Великої Британії після підписання угоди про вільну торгівлю, що може суттєво підвищити обсяги закупівель генеричних препаратів Національною службою охорони здоров’я країни.
