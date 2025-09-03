Войти

Мінсоцполітики планує розширити державну програму "Пакунок школяра"

126

Державну програму "Пакунок школяра" планують розширити — вона буде охоплювати не лише канцелярію, дитячий одяг та взуття, а й книги. Про це повідомило Мінтерство соціальної політики, сім'ї та єдності, передають Українські Новини.

"Наразі працюємо над тим, щоб допомогу можна було також використати на книги і очікуємо впровадити це протягом найближчих трьох тижнів", — сказав міністр соціальної політики Денис Улютін.

За його словами, українці активно подають заяви на "Пакунок школяра" та надають перевагу онлайн-формату. Так, станом 2 вересня подали заяви майже 128 тисяч родин, з яких 122 тисячі скористалися застосунком "Дія".

У межах першого фінансування підтримку вже отримали 86 тисяч родин на суму 430 млн гривень, що становить 35% від коштів, закладених у держбюджет, ще 18 тисяч родин отримають допомогу найближчим часом.

Наразі зафіксовано понад 3 тисячі відмов — через невідповідність умовам програми.

"Батькам не варто хвилюватися — вони зможуть повторно подати заяву та отримати допомогу. Найчастіше відмови пов'язані з некоректними даними у системі або, наприклад, з’ясувалося, що дитина переведена до іншого закладу освіти. Після оновлення даних слід почекати два дні, перш ніж подати заяву ще раз", — пояснив Улютін.

Пакунок школяра
