Минулого місяця ДПС скоротила кількість перевірок бізнесу майже на третину

120

Після запровадження мораторію, Державна податкова служба України (ДПС) минулого місяця скоротила кількість перевірок майже на третину, при цьому їхня результативність залишилась високою. У липні провели трохи більше 3,6 тисячі фактичних перевірок, а у серпні їхня кількість зменшилася до 2,3 тисячі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис виконуючої обов’язки голови ДПС Лесі Карнаух.

ДПС змінює філософію своєї роботи, впроваджуючи так званий ризик-орієнтований підхід. Це означає, що перевірки проводяться лише там, де є висока ймовірність порушень. Загалом було визначено близько 80 таких ризиків.

"Змінюємо філософію проведення перевірок. Бо мораторій – це не про повну заборону, а обмеження… Податкова – не каральний орган, а партнер для бізнесу", — наголосила Карнаух.

Вона також зазначила, що підприємці, які працюють чесно та відкрито, можуть не турбуватися про перевірки: "Той, хто працює чесно, відкрито, не створює високих ризиків, може не перейматися. Це і є довіра та партнерство між державою та владою".

Глава ДПС також нагадала, що для суб’єктів, які займаються обігом підакцизних товарів, перевірки не скасовані.

ДПС, Карнаух
