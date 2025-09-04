Паліса: Міноборони та Генштаб зробили величезну роботу, щоб навести лад із мобілізацією

Міністерство оборони та Генеральний Штаб ЗСУ зробили величезну роботу, щоб навести лад із мобілізацією. Проте якби не зусилля ТЦК, противник уже давно стояв би по лівому берегу річки Дніпро.
Про це радник керівника Офісу Президента України Павло Паліса розповів в інтерв'ю "Суспільному" у вівторок, 2 вересня.
Паліса зазначив, що найближчим часом Міноборони та Генштаб допрацюють та анонсують результати щодо змін у мобілізації. За його словами, процеси будуть цифровізуватися, автоматизуватися, завдяки чому до мінімуму будуть зведені можливі корупційні ризики. Насамперед це стосується наведення ладу щодо всіх категорій військовозобов'язаних або громадян, які підлягають мобілізації, сказав радник керівника ОП.
"Сподіваюсь, що ці зміни, в першу чергу, дадуть суспільству відповідь на запит на справедливість і чесність. Думаю, це вплине й на ті речі, про які ви кажете. Але якщо говорити відверто, так, про що ви згадали — не зовсім правильно. Але якби не зусилля ТЦК, думаю, противник уже давно стояв би по лівому берегу річки Дніпро", - підкреслив Паліса.
Також він наголосив, що за останні чотири місяці в плані мобілізації спостерігається стала позитивна динаміка.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023