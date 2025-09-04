Сибіга: Наразі сім країн готові провести зустріч між лідерами України та росії, щоб покласти край війні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав заклики російського диктатора володимира путіна до Президента України Володимира Зеленського приїздити на зустріч до москви - свідомо неприйнятною пропозицією.
Про це пише УНН.
Сибіга нагадав, що наразі щонайменше сім країн готові провести зустріч між лідерами України та росії, щоб покласти край війні. Це Австрія, Святий Престол, Швейцарія, Туреччина та три країни Перської затоки.
«Це серйозні пропозиції, і президент Зеленський готовий до такої зустрічі в будь-який момент. Однак путін продовжує маніпулювати всіма, роблячи свідомо неприйнятні пропозиції», - зауважив глава МЗС.
За словами Сибіги, лише посилення тиску може змусити росію нарешті серйозно поставитися до мирного процесу.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023