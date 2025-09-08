Сирський: Сили оборони України змогли відновити контроль на територіях, у 5 разів більших, ніж втратили

Сили оборони України змогли відновити контроль над 26 кв. км української землі після того, як втратили 5 кв. км на Покровському напрямку у серпні. Подібне співвідношення на користь України й на Добропільському напрямку.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у неділю, 7 вересня.
Сирський зазначив, що працював на командних пунктах частин, які виконують бойові завдання на Покровському, Добропільському, Сіверському напрямках. За його словами, одним із найскладніших залишається Покровський напрямок, де за останній тиждень ЗСУ відбили близько 350 атак країни-агресора Росії, де окупанти зосередили основні зусилля.
"Але українські воїни мужньо утримують визначені рубежі, знищують живу силу й техніку ворога, а також проводять результативні штурмові дії. Так, втративши в серпні на Покровському напрямку 5 кв. км, підрозділи Сил оборони змогли відновити контроль над 26 кв. км української землі. Подібне співвідношення на нашу користь - також і на Добропільському напрямку", - наголосив Головком.
Крім того, Сирський анонсував передачу додаткової кількості боєприпасів та дронів, зміцнення РЕБ та фортифікації для посилення стійкості оборони.
