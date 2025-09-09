ООН змогла профінансувати допомогу Україні на 45%

Агентство ООН у справах біженців зверталося в 2025 році по 550 млн доларів на програми з допомоги українцям, але поки що запит профінансований на 45%.

Як пише Кореспондент, про це розказала представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг в інтервʼю Укрінформу.

Фінанси передають на послуги захисту: безкоштовна правова допомога, житло, місця тимчасового проживання тощо, пояснила вона.

З початку повномасштабного вторгнення УВКБ ООН мобілізувало понад 1,6 мільярда доларів для підтримки мільйонів українців гуманітарною допомогою.

Одну тільки грошову допомогу отримали 2,2 мільйона українців з 2022 року, також Агентство відремонтувало понад 43 тисячі будинків.

Представниця УВКБ підтвердила: з часом фінансування гуманітарних програм та програм відновлення зменшується, тому ООН пояснює країнам, чому нині важливо не скорочувати витрати.