Депутат: Лобізм не можна ототожнювати з активізмом

Голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов прокоментував нові правила, які з початку вересня діють в Україні у зв’язку з вступом в дію закону про лобіювання. Політик наголосив, що лобізм не можна ототожнювати з активізмом. Про це він розповів у інтерв’ю «Главкому».

«У законі є чітке визначення лобізму: якщо особа, яка займається господарською діяльністю, впливає на ухвалення нормативно-правових актів у державі і внаслідок цього отримує вигоди – гроші, пільги, переваги – це лобізм. Якщо ж ідеться про ініціативи без вигоди, про ініціативи не пов’язані з господарською діяльністю, наприклад, збільшення зелених насаджень у місті, – це не лобізм», – пояснив нардеп.

За його словами, активістів, які виходять під парламент чи Офіс президента, не можна вважати лобістами, якщо їхні дії не мають комерційної вигоди. «Це вираження громадської позиції, участь в політичному діалозі або відстоювання соціально значущих тем», – уточнив Маслов.

Крім того, Маслов підкреслив, що громадські організації, які отримують фінансування за рахунок іноземних грантів – теж не лобісти. «Закон чітко визначає лобізм як діяльність з комерційним інтересом. Отримання міжнародної технічної допомоги теж не є лобізмом», – резюмує нардеп.