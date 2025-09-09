Войти

Федоров: Сервіс "Дія" приніс Україні сукупний антикорупційний та економічний ефект у розмірі 184 млрд грн

122

Згідно з новим дослідженням, проведеним компанією Civitta, сервіс "Дія" приніс Україні сукупний антикорупційний та економічний ефект у розмірі 184 млрд грн за п’ять років роботи. Ця значна сума свідчить про системну ефективність цифровізації державних послуг.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення першого віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Дослідження охопило 87 послуг у застосунку та на порталі, включаючи базові послуги, програми підтримки та сфери з високим корупційним ризиком. Завдяки "Дії" мільйони українців та підприємств заощадили сотні мільйонів годин, які раніше витрачали в чергах та кабінетах.

Ключові показники:

  • 7,4 млрд грн на рік — це економія, отримана завдяки знищенню корупційних схем. Найбільш відчутний результат (4,2 млрд грн щороку) досягнуто в традиційно корумпованих сферах, таких як будівництво, статус ВПО та дипломування моряків;
  • 49 млрд грн на рік — економія від базових послуг. За умови, що всі українці будуть користуватися онлайн-послугами, цей показник може зрости до 75 млрд грн;
  • 6,5 млрд грн на рік — економія завдяки запуску програм підтримки.

Такі програми як "єРобота", "єВідновлення" та нацкешбек не лише допомагають громадянам, а й стимулюють розвиток економіки.

Як зазначив Федоров, цифровізація визнана найефективнішим інструментом боротьби з корупцією. Команда "Дії" не зупиняється на досягнутому і планує надалі масштабувати цей ефект, реалізуючи нові проєкти з великим антикорупційним потенціалом, зокрема "е-Нотаріат", "е-Акциз" та онлайн-систему моніторингу грального бізнесу.

"Дякую президенту за візію розвитку, уряду та цифровим командам міністерства за спільну роботу над послугами й цифровізацією сфер. Вдячний кожному українцю, хто підтримує нашу команду, пишається "Дією" і долучається до створення цифрової держави", — наголосив міністр цифрової трансформації.

