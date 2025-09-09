Федоров: Сервіс "Дія" приніс Україні сукупний антикорупційний та економічний ефект у розмірі 184 млрд грн

Згідно з новим дослідженням, проведеним компанією Civitta, сервіс "Дія" приніс Україні сукупний антикорупційний та економічний ефект у розмірі 184 млрд грн за п’ять років роботи. Ця значна сума свідчить про системну ефективність цифровізації державних послуг.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення першого віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
Дослідження охопило 87 послуг у застосунку та на порталі, включаючи базові послуги, програми підтримки та сфери з високим корупційним ризиком. Завдяки "Дії" мільйони українців та підприємств заощадили сотні мільйонів годин, які раніше витрачали в чергах та кабінетах.
Ключові показники:
Такі програми як "єРобота", "єВідновлення" та нацкешбек не лише допомагають громадянам, а й стимулюють розвиток економіки.
Як зазначив Федоров, цифровізація визнана найефективнішим інструментом боротьби з корупцією. Команда "Дії" не зупиняється на досягнутому і планує надалі масштабувати цей ефект, реалізуючи нові проєкти з великим антикорупційним потенціалом, зокрема "е-Нотаріат", "е-Акциз" та онлайн-систему моніторингу грального бізнесу.
"Дякую президенту за візію розвитку, уряду та цифровим командам міністерства за спільну роботу над послугами й цифровізацією сфер. Вдячний кожному українцю, хто підтримує нашу команду, пишається "Дією" і долучається до створення цифрової держави", — наголосив міністр цифрової трансформації.
