Шмигаль: Для України пріоритетною є участь в проєктах програми ЄС SAFE

Для України пріоритетною є участь в проєктах програми ЄС SAFE на загальну суму близько 52 мільярдів євро в наступні п’ять років.

Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль.

За його словами, проєкт передбачає фінансування з боку ЄС обсягом 150 млрд євро інвестицій в оборонну індустрію для стрімкого нарощування європейських виробничих потужностей.

«Наразі 19 держав-членів Євросоюзу погодилися брати участь у роботі SAFE. Більшість з них активно долучатимуть Україну до проєктів із оборонних закупівель. Маємо чіткі потреби для посилення всього східного флангу оборонного периметру Європейського Союзу», - наголосив Шмигаль.

Він додав, що з партнерами координують зусилля, аби «максимально посилити практичні результати, що відповідатимуть потребам у сфері безпеки як ЄС, так і України».