Мінекономіки: Уряд змінив порядок ввезення обладнання для власних потреб бізнесу

Уряд схвалив зміни до порядку ввезення обладнання для власних потреб бізнесу з метою реалізації інвестиційних проєктів. Нові правила спрощують участь у програмі державної підтримки для інвесторів, усуваючи бюрократичні бар'єри та роблячи процес більш гнучким. Основною умовою участі у програмі є інвестиції понад €12 млн та створення не менше 10 робочих місць.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Раніше інвестори мали 5 днів на подання переліку обладнання, тепер цей термін продовжено до 12 місяців. Це дозволить компаніям спокійно визначити остаточну конфігурацію, провести тендери та обрати постачальників без поспіху.

Крім того тепер не потрібно вказувати країну походження обладнання. Ця вимога створювала складнощі, оскільки мультинаціональні компанії часто використовують компоненти з різних країн, що призводило до проблем при розмитненні. Ціна обладнання тепер буде зазначатися у валюті договору, а загальна сума — у гривні. Це дозволить уникнути розбіжностей, спричинених коливаннями валютного курсу, та спростить фінансову звітність.

Як зазначив заступник міністра Віталій Кіндратів, ці зміни узгоджують державні процедури з реальними бізнес-процесами та роблять їх передбачуваними, що є важливим кроком для залучення інвестицій в українську економіку.

Програма державної підтримки інвестиційних проєктів залишається відкритою для тих, хто відповідає таким критеріям:

інвестиції понад €12 млн;

створення не менше 10 робочих місць;

термін реалізації проєкту — до 5 років;

діяльність у сферах від переробної промисловості, транспорту, до медицини, освіти й туризму.