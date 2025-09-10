росія проварила розвиток арктичної торгівлі. Ситуація не є кращою для рф. Так вважають в Службі зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

За інформацією розвідки, у 2018 році кремль у своєму федеральному посланні поставив завдання за сім років досягти обсягу перевезень північним морським шляхом у 80 мільйонів тонн.

У 2023 році росія перевезла через Арктику 36,2 млн тонн, у 2024-му - 37,9 млн тонн. На цей рік заплановані 38 млн тонн вантажів, однак за результатами першого півріччя очікується не більш ніж 32 млн тонн на рік.

Спроби покращити ситуацію розвитком інфраструктури, як зауважують у розвідці, теж виявилися невдалими. Новий морський порт "Лавна" планували відкрити в Мурманській області ще у 2023 році, але не вдалося - запрацював він лише на початку цього року.

Запроєктована пропускна потужність "Лавни" становила 18 млн тонн вугілля на рік, проте на момент введення в експлуатацію йшлося вже про 6 млн тонн. На кінець серпня цього року порт обробив лише вісім судових партій на 650 тисяч тонн, що означає: об'єкт недобудований та не може працювати на повну потужність.

Міністерство надзвичайних справ росії зі свого боку не впоралося з питанням безпеки судноплавства в арктичному регіоні. Обіцяні торік аварійно-рятувальні центри в Саббєттє, Пєвєку, Діксоні та Тіксі досі не запрацювали. Щодо Діксона та Тіксі, відсутня інформація навіть про початок будівництва. Вертольотів, які могли б стати в нагоді, у регіоні немає.