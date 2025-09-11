Федоров: Діти українських захисників та захисниць можуть отримати допомогу на навчання у "Дії"

Відтепер діти українських захисників та захисниць можуть отримати допомогу на навчання всього в декілька кліків у державному застосунку "Дія". Про це в Телеграм повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише УНН.
"Діти Захисників та Захисниць отримають допомогу на навчання за 2024/2025 роки. Жодних черг чи паперів – треба лише підтвердити сертифікат у застосунку "Дія" в кілька кліків", – повідомив Федоров.
Право на таку підтримку мають понад 13 тисяч студентів до 23 років – від першокурсників бакалаврату й до магістрантів, а також учні професійних і фахових коледжів.
Такі сертифікати передбачені для дітей, чиї батьки належать до певних категорій, наприклад: загиблих військових, ветеранів з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, зниклих безвісти, полонених, а також постраждалих під час Революції Гідності.
Виплати на навчання надходитимуть поетапно. Якщо ж повідомлення у "Дії" ще не з’явилося, студентам радять звернутися у свій виш чи коледж – там мають оновити дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, аби підтвердити право на сертифікат.
