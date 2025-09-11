Войти

Мінцифри розширює функціонал штучного інтелекту в освітній екосистемі "Мрія"

Міністерство цифрової трансформації України розширює функціонал штучного інтелекту в освітній екосистемі "Мрія", до якої вже долучилося понад 2 000 шкіл. В майбутньому технології ШІ допоможуть учням краще розуміти свої сильні сторони та професійні схильності. Про це відомство повідомило на офіційному сайті.

Для цього в "Мрії" планують створити "освітній граф" – систему, яка показуватиме зв’язки між темами, навичками, оцінками та інтересами дітей. Завдяки цьому навчання має стати більш цілеспрямованим і допоможе учням знаходити власні інтереси та розвивати потенціал.

У "Мрії" вже активно використовується штучний інтелект для персональних рекомендацій у бібліотеці контенту. Пізніше планують впровадити ШІ-тести для вчителів.

Мрія, штучний інтелект
