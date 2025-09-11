Міноборони оновило систему забезпечення якості продукції оборонного призначення

Міністерство оборони завершило трансформацію системи забезпечення якості продукції оборонного призначення. Принцип тотального контролю за якістю замінить сучасна модель партнерських відносин із виробниками, що базується на міжнародних стандартах НАТО та ЄС.
Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Укрінформ.
Як зазначається, оновлена система забезпечення якості передбачає комплексний підхід:
Крім того, основою нової системи є стандарти ISO та AQAP (НАТО), принципи ризик-менеджменту та довіри до виробника. Ключова відмінність - законодавчо визначена персональна відповідальність виробника за якість продукції. Це має стимулювати підприємства впроваджувати сучасні системи менеджменту якості та постійно вдосконалювати виробничі процеси.
За даними пресслужби, вже сформовано національну систему забезпечення якості, яка включає спеціалізований структурний підрозділ Міноборони та його територіальні органи, нормативно-правову базу, інформаційно-комунікаційну систему, а також механізми взаємного визнання з країнами НАТО та партнерами.
Через територіальні підрозділи Міноборони здійснює аудити систем менеджменту якості підприємств, моніторинг виробничих процесів та інспектування окремих етапів виробництва. У складі територіальних підрозділів створено відділи забезпечення якості серійного виробництва, ремонту, розробок та модернізації, які супроводжуватимуть державні контракти (договори) як окремі проєкти.
У відомстві наголосили, що на зазначені підрозділи покладені завдання щодо забезпечення якості високотехнологічних та високовартісних зразків озброєння та військової техніки.
