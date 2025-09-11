Свириденко: Уряд затвердив програму дій на 2025 рік та передав документ на розгляд парламенту

Уряд затвердив програму дій на 2025 рік та передав документ на розгляд Верховної Ради. План включає 12 головних напрямків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.
"Затвердили програму дій Уряду на 2025 рік. Сьогодні рішенням Кабінету Міністрів погодили та внесли документ на розгляд Верховної Ради", - пояснила прем'єр.
За її словами, у програмі уряд окреслив 12 головних напрямків:
"Цей документ - наш план для розв'язання ключових питань у цих сферах, зміцнення обороноздатності, підтримки армії, нарощення власного виробництва озброєння, забезпечення захисту громадян, розвитку економіки й підготовки до членства в ЄС. Усе це робимо разом в умовах викликів повномасштабної війни", - зазначила Свириденко.
За її словами, програму для народних депутатів, міжнародних партнерів та представників аналітичних центрів презентували ще 18 серпня. Після цього відкрили збір пропозицій для доопрацювання документа із залученням експертів, громадських організацій, бізнесу та громадян.
Загалом, за даними прем'єра, уряд отримав 683 пропозиції від громадських організацій, бізнес-асоціацій, експертів та активних громадян.
Найбільше звернень було адресовано:
Більшість пропозицій були враховані повністю або частково, значна їх частина вже реалізується в межах чинних програм і стратегій.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023