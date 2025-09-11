НКЦПФР виявила грубі порушення у роботі наглядової ради Укренерго

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) провела позапланову перевірку ПрАТ "НЕК "Укренерго" та виявила грубі порушення у роботі наглядової ради компанії. Про це йдеться в акті перевірки від 5 вересня 2025 року, який є у розпорядженні редакції.
Як йдеться у документі НКЦПФР, 1 та 7 липня 2025 року наглядова рада "Укренерго" ухвалила рішення щодо призначення нового складу правління компанії. При цьому:
01.07.2025 та 07.07.2025 головою правління "Укренерго" Віталієм Зайченко було надано пропозиції стосовно складу правління, до якого було запропоновано включити: Олексія Брехта, Івана Юрика, Олега Скрипника, Наталію Скорейко. Та НКЦПФР констатує незаконність їх призначення.
"Твердження Товариства про те, що Наглядовою радою ПрАТ "НЕК "УКРЕНЕРГО" прийнято рішення у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту НЕК "Укренерго" та внутрішніх положень товариства є хибним. ...наглядовою радою ПрАТ "НЕК "УКРЕНЕРГО" на засіданні 07.07.2025 прийнято рішення про обрання складу правління Товариства без попереднього погодження кандидатур Комітетом з призначень і визначення винагород, що є порушенням вимог абзацу другого частини другої статті 77 Закону України "Про акціонерні товариства", – йдеться у акті перевірки.
Окремо наголошується на тому, незаконні рішення наглядової ради "Укренерго" приймалися, зокрема, і за участі її "незалежних" міжнародних представників. До них належать:
У документі НКЦПФР, зокрема, наголошується, що "незалежні члени наглядової ради, всупереч своїй функції забезпечення контролю за дотриманням процедур, брали участь у схваленні рішень без дотримання вимог закону".
НКЦПФР підсумувала, що виявлені дії "свідчать про системні недоліки корпоративного управління в ПрАТ "НЕК "Укренерго" та потребують невідкладного усунення". Комісія ухвалила рішення винести компанії публічне попередження та зобов'язати виправити порушення.
Серед "українських" представників наглядової ради "Укренерго":
Водночас два представники від держави, Нікітін та Гулей, не підтримали визнані НКЦПФР незаконними рішення колег по наглядовій раді і голосували "проти" їх ухвалення.