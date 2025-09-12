НБУ: Чистий виїзд українців за кордон наразі становить майже удвічі менше за прогноз

Чистий виїзд українців за кордон у 2025 році наразі становить трохи більше 100 тис. осіб, що майже удвічі менше за прогноз Національного банку України (НБУ) у 200 тис. осіб.

Про це повідомив перший перший заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.

"У нашому липневому прогнозі ми закладали припущення про чистий виїзд за кордон у цьому році близько 200 тис. українців. За останніми наявними даними, він становить трошки більше 100 тис. осіб. Тож наразі ми йдемо цілком по нашому прогнозу", – сказав він під час брифінгу в четвер.

Як додав голова НБУ Андрій Пишний, у Нацбанку уважно стежать за впливом дозволу на виїзд чоловікам віком 18-22 років, ухваленого наприкінці серпня, проте наразі давати оцінку макроекономічних наслідків цього рішення передчасно.

"Ми не даємо йому (рішенню - ІФ-У) відповідних оцінок, але, звісно, будемо, якщо цей вплив буде матеріальним, враховувати його у наших прогнозах", – додав він.