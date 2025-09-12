Шмигаль: Ми мобілізуємо необхідну кількість осіб, щоб покрити наші втрати і сформувати невеликі резерви

Рівень мобілізації в Україні наразі є достатнім для відновлення особового складу і навіть створення невеликих резервів.
Про це сказав міністр оборони Денис Шмигаль в інтерв’ю для Sky News, оприлюдненому в четвер, 11 вересня.
"Рівень мобілізації в Україні за останні 12 місяців є абсолютно стабільним з тенденцією до зростання. Ми мобілізуємо необхідну кількість особового складу, щоб покрити всі наші втрати і сформувати невеликі резерви", – заявив він.
Водночас Шмигаль визнав, що рівень мобілізації в росії покриває їхні втрати, незважаючи на те, що вони в п'ять разів більші, ніж в української сторони.
"Вони (росіяни – ред.) покривають всі ці втрати. Для них немає жодних проблем. Вони втратили 1 млн осіб з початку цієї війни. Половина з них загинула. Тож вони продовжують просто стріляти, спалювати своїх людей у вогні війни, не рахуючи, скільки вони втратили. Тож це виклик і це проблема", – додав Шмигаль.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023