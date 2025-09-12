Войти

Шмигаль: Ми мобілізуємо необхідну кількість осіб, щоб покрити наші втрати і сформувати невеликі резерви

Рівень мобілізації в Україні наразі є достатнім для відновлення особового складу і навіть створення невеликих резервів.

Про це сказав міністр оборони Денис Шмигаль в інтерв’ю для Sky News, оприлюдненому в четвер, 11 вересня.

"Рівень мобілізації в Україні за останні 12 місяців є абсолютно стабільним з тенденцією до зростання. Ми мобілізуємо необхідну кількість особового складу, щоб покрити всі наші втрати і сформувати невеликі резерви", – заявив він.

Водночас Шмигаль визнав, що рівень мобілізації в росії покриває їхні втрати, незважаючи на те, що вони в п'ять разів більші, ніж в української сторони.

"Вони (росіяни – ред.) покривають всі ці втрати. Для них немає жодних проблем. Вони втратили 1 млн осіб з початку цієї війни. Половина з них загинула. Тож вони продовжують просто стріляти, спалювати своїх людей у вогні війни, не рахуючи, скільки вони втратили. Тож це виклик і це проблема", – додав Шмигаль.

