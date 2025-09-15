Войти

Папа Римський: Посередницька роль Ватикану у переговорах щодо припинення війни в Україні є обмеженою

Папа Римський Лев XIV визнав, що посередницька роль Ватикану у переговорах щодо припинення російської війни проти України є обмеженою.

Як передає Укрінформ, про це він заявив у інтерв’ю Crux.

«Я б розрізняв голос Святого Престолу, який виступає за мир, і роль посередника, яка, на мою думку, дуже відрізняється і не є такою реалістичною, як перша», - сказав папа.

За його словами, «мир є єдиною відповіддю», альтернативою «безглуздому вбивству людей по обидва боки».

Святий Престол від початку війни докладає великих зусиль, «щоб зберегти позицію, яка, хай би як важко це було, є ні на одній, ні на іншій стороні, а є справді нейтральною», вказав понтифік.

«Я думаю, що багато різних суб’єктів мають докласти достатньо зусиль, щоб змусити сторони, які воюють, сказати: досить, давайте шукати інший спосіб вирішити наші розбіжності», - сказав він.

Ватикан, Папа Римський
