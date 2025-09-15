Папа Римський: Посередницька роль Ватикану у переговорах щодо припинення війни в Україні є обмеженою

Папа Римський Лев XIV визнав, що посередницька роль Ватикану у переговорах щодо припинення російської війни проти України є обмеженою.
Як передає Укрінформ, про це він заявив у інтерв’ю Crux.
«Я б розрізняв голос Святого Престолу, який виступає за мир, і роль посередника, яка, на мою думку, дуже відрізняється і не є такою реалістичною, як перша», - сказав папа.
За його словами, «мир є єдиною відповіддю», альтернативою «безглуздому вбивству людей по обидва боки».
Святий Престол від початку війни докладає великих зусиль, «щоб зберегти позицію, яка, хай би як важко це було, є ні на одній, ні на іншій стороні, а є справді нейтральною», вказав понтифік.
«Я думаю, що багато різних суб’єктів мають докласти достатньо зусиль, щоб змусити сторони, які воюють, сказати: досить, давайте шукати інший спосіб вирішити наші розбіжності», - сказав він.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023