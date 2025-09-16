Свириденко: Кабмін вирішив різко підвищити зарплати вчителям

Кабінет міністрів України вирішив різко підвищити зарплати вчителям. У підсумку у 2026 році вони зростуть на 50%.

Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її пост в Telegram.

За її словами, у проєкті державного бюджету передбачено підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% двома етапами - 30% з 1 січня 2026 року та на 20% з 1 вересня 2026 року.

Як уточнили в пресслужбі Мінфіну, у проєкті бюджету на освіту буде витрачено 265,4 млрд гривень (+66,5 млрд гривень), з них 183,9 млрд гривень - оплата праці в системі освіти, у т.ч. підвищення зарплат учителів на 50%.