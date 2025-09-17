Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

В Україні зросте розмір одноразової виплати при народженні дитини

122

У 2026 році в Україні зросте розмір одноразової виплати при народженні дитини — з 41 280 грн до 50 000 грн. Загалом видатки на соціальний захист дітей та сімей збільшаться майже удвічі.

Про це пише Delo.ua з посиланням на проєкт державного бюджету на наступний рік.

Зазначається, що в держбюджеті на 2026 рік передбачено істотне зростання фінансування програм підтримки сімей з дітьми. Зокрема, соціальний захист дітей та сім’ї збільшено на 24,5 млрд грн, або майже у 2 рази.

Документ також передбачає низку нових соціальних ініціатив. Зокрема, планується збільшити допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами для незастрахованих жінок. Крім того, змінюється порядок виплат із догляду за дитиною: вони нараховуватимуться одразу після завершення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами й триватимуть до досягнення дитиною одного року. Конкретний розмір цієї допомоги визначатиме Кабінет Міністрів.

Серед нових ініціатив уряду — програма "єЯсла", що передбачає щомісячну допомогу сім’ям із дітьми від одного до трьох років. Також планується запровадити одноразову виплату для першокласників у межах програми "Пакунок школяра".

Згідно з пояснювальною запискою до держбюджету, влада прагне вибудувати цілісну систему підтримки сімей: від вагітності жінки до перших років життя дитини та початку її навчання в школі. У документі зазначається, що нові програми мають на меті стимулювати народжуваність і посилити соціальну підтримку родин.

Водночас уряд наголошує, що всі чинні види допомог для українських сімей збережуться.

виплати, діти
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 17 сентября 2025
Вторник, 16 сентября 2025
Понедельник, 15 сентября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023