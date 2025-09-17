Мінекономіки: Світовий банк виділить Україні позику на підтримку малого та середнього бізнесу

Світовий банк виділить Україні позику у розмірі 88 мільйонів доларів США. Кошти витратять на підтримку малого та середнього бізнесу.

Про це повідомила пресслужба міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Зазначається, що завдяки цій угоді держава зможе фінансувати програму доступних кредитів «5-7-9», гранти для переробних підприємств, програми відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, а також стимулювання індустріальних парків.

«Ми вдячні Світовому банку за додаткове фінансування, яке сприятиме економічному відновленню, підтримці МСП, створенню робочих місць та впровадженню подальших системних реформ», – заявив голова Мінекономіки Олексій Соболєв.

У відомстві також зазначили, що загалом програма RISE, в рамках якої й виділяються кошти, дозволить надати підтримку приблизно 20 000 малих і середніх підприємств до 2027 року.