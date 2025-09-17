В росії можуть скоротити видобуток нафти, - ЗМІ

російська компанія транснефть, що контролює понад 80% видобутку нафти в рф, попередила виробників про ймовірну необхідність скорочення видобутку після атак безпілотників на ключові експортні порти та нафтопереробні заводи.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.

За інформацією джерел, транснефть нещодавно обмежила можливості нафтогазових компаній зберігати нафтопродукти у своїй трубопровідній системі.

Компанія також повідомила, що може скоротити прийом нафти, якщо її інфраструктура зазнає подальших пошкоджень.

Як зазначають джерела, атаки дронів можуть призвести до того, що Росія, яка відповідає за 9% світового видобутку нафти, буде змушена знизити обсяги видобутку.