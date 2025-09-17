Забуранна: Видатки на оборону у 2026 році становитимуть 2,8 трлн грн

Верховна Рада ухвалила проєкт державного бюджету на 2026 рік, у якому найбільшу частину видатків — 2,8 трлн грн — буде спрямовано на безпеку та оборону.

Про це в ефірі телеканалу "Апостроф" розповіла заступниця голови комітету ВР з питань бюджету та голова підкомітету з питань видатків державного бюджету та народна депутатка Леся Забуранна.

Вона уточнила, що видатки на оборону становитимуть 2,8 трлн грн, що на 168,6 млрд грн більше, ніж у 2025 році.

"Наскільки вистачить цих коштів, дуже залежить від перебігу подій на фронті і військової допомоги наших партнерів", – зазначила депутатка.

Серед ключових нововведень бюджету — так званий оборонний резерв у 200 мільярдів гривень. За словами Забуранної, ці кошти використають у разі непередбачених потреб армії. Водночас вона припускає, що бюджет, імовірно, доведеться переглянути, аби збільшити видатки на сектор безпеки ще приблизно на 300 мільярдів гривень.

“Є логічним зарезервувати кошти у разі виникнення неочікуваних додаткових видатків на сферу безпеки та оборони”, – пояснила вона.

Згідно з її словами, загальний дефіцит бюджету становить 2,8 трлн грн, з яких уже підтверджено 2 трлн. Залишається знайти понад 700 млрд грн, або приблизно 16 млрд доларів. Ці кошти ще не підтверджені іноземними партнерами та міжнародними фінансовими установами, і тому питання пошуку джерел для покриття цього дефіциту стоїть дуже гостро.

За її словами, Україна самостійно фінансує 99% витрат на оборону, тоді як іноземна допомога спрямовується переважно на цивільні потреби.

“Фактично країна воює виключно за власний рахунок... День війни обходиться країні майже 170 млн доларів”, – підкреслила вона.

Вона наголосила, що окрім оборони, у бюджеті значна увага приділяється соціальним витратам. За словами депутатки, після армії пріоритетними залишаються пенсії, заробітні плати, медицина, освіта та відновлення критичної інфраструктури.

“Ми не можемо залишити людей без необхідної соціальної підтримки”, – сказала Забуранна.