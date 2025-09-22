Ердоган хоче обговорити з Трампом торгівлю, інвестиції та співпрацю в галузі оборони

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що на зустрічі зі своїм американським колегою Дональдом Трампом, яка відбудеться наступного тижня в Білому домі, він обговорить низку питань, включно з торгівлею, інвестиціями та співпрацею в галузі оборони.
Заяву турецького президента наводить Anadolu, повідомляє "Європейська правда".
Ердоган відзначив "всебічні стратегічні відносини", які склались між Туреччиною і США.
"На нашій зустрічі в Білому домі з моїм шановним колегою і другом, президентом США Дональдом Трампом, ми обговоримо низку питань із нашим союзником, США, з яким у нас склалися всебічні стратегічні відносини, включно з торгівлею, інвестиціями та оборонною промисловістю", – зазначив він.
Крім того, турецький президент висловив сподівання, що його переговори з Трампом переговори матимуть ширший геополітичний вплив.
"Я вірю, що наша зустріч із президентом Трампом сприятиме припиненню війн і конфліктів у нашому регіоні в рамках нашого спільного бачення глобального миру і подальшому зміцненню співпраці між нашими країнами", – додав він.
