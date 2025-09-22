Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

Через посилення загрози з боку росії Фінляндія виділяє додаткові кошти на власну оборону

140

Міноборони Фінляндії отримає додаткове фінансування у розмірі 3 млрд євро через посилення загрози з боку росії.

Про це повідомляє Yle.

Попри початкові заперечення Мінфіну Фінляндії, аргументи міністра оборони Антті Гяккінена переконали уряд.

У своїй відповіді на зауваження Мінфіну Гяккінен наголосив, що запропоновані скорочення могли б поставити під загрозу національну безпеку, адже затримали б реалізацію ключових проєктів і розвиток можливостей сухопутної оборони у 2030-х роках.

Гяккінен обґрунтував необхідність швидкого збільшення оборонних витрат загрозою, що походить від росії.

За його словами, Фінляндія має бути готовою до того, що після закінчення війни в Україні росія може перекинути війська до кордонів Фінляндії.

За початковим планом, Міноборони пропонувало у 2026–2036 роках виділити 3,98 млрд євро на закупівлю техніки для сухопутних військ та 2 млрд – на боєприпаси.

Міністерство фінансів під керівництвом Ріїкки Пурра намагалося скоротити ці витрати на 3 млрд євро, але зрештою було змушене відмовитися від цього кроку.

Фінляндія зобов'язалася довести оборонні витрати до 3% ВВП до 2029 року та до 5% до 2035 року відповідно до цілей НАТО.

Востаннє Фінляндія виділяла додаткове фінансування на оборону перед Зимовою війною (1939-1940 рр.), коли оборонний бюджет сягав приблизно 3,8% ВВП.

Фінляндія
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 22 сентября 2025
Воскресенье, 21 сентября 2025
Суббота, 20 сентября 2025
Пятница, 19 сентября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023