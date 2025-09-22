Верещук: Влада планує розглянути підтримку громадян, які захочуть повернутися з Польщі

Влада України планує розглянути забезпечення підтримки від держави для тих, хто захоче повернутися з Польщі.
Про це заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.
За словами чиновниці, влада не може ігнорувати поступове посилення вимог до перебування українців у Польщі.
«Це особливо відчутно для тих, хто не має змоги працювати», – зазначила Верещук.
Серед таких громадян — літні люди, особи з інвалідністю, одинокі матері з малолітніми дітьми та інші вразливі категорії українців, які через війну вимушено перебувають у Польщі.
«Тому ми маємо заздалегідь підготувати українську систему соціальної підтримки — тимчасове житло, гуманітарну, медичну та соціальну допомогу, щоб наші громадяни, які захочуть повернутися, отримали належну підтримку від держави», – наголосила Верещук.
За її словами, важливо також забезпечити організаційну та логістичну допомогу для такого повернення.
Найближчим часом це питання буде винесено на обговорення Платформи з питань українців за кордоном за участі відповідних органів влади, громадських і міжнародних організацій та польських партнерів.
