Верещук: Влада планує розглянути підтримку громадян, які захочуть повернутися з Польщі

Влада України планує розглянути забезпечення підтримки від держави для тих, хто захоче повернутися з Польщі.

Про це заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.

За словами чиновниці, влада не може ігнорувати поступове посилення вимог до перебування українців у Польщі.

«Це особливо відчутно для тих, хто не має змоги працювати», – зазначила Верещук.

Серед таких громадян — літні люди, особи з інвалідністю, одинокі матері з малолітніми дітьми та інші вразливі категорії українців, які через війну вимушено перебувають у Польщі.

«Тому ми маємо заздалегідь підготувати українську систему соціальної підтримки — тимчасове житло, гуманітарну, медичну та соціальну допомогу, щоб наші громадяни, які захочуть повернутися, отримали належну підтримку від держави», – наголосила Верещук.

За її словами, важливо також забезпечити організаційну та логістичну допомогу для такого повернення.

Найближчим часом це питання буде винесено на обговорення Платформи з питань українців за кордоном за участі відповідних органів влади, громадських і міжнародних організацій та польських партнерів.