Прем’єр Польщі: Україна є світовим лідером з виробництва дронів

124

Україна є світовим лідером з виробництва дронів, а Варшава очікує на тісну співпрацю з Києвом як у сфері їх виробництва, так і протидії БПЛА.

Про це на пресконференції у населеному пункті Сераковіце на півночі Польщі заявив у понеділок, 22 вересня, глава польського уряду Дональд Туск, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми добре знаємо, чому Україна є світовим лідером із виробництва дронів: вона їх використовує у бойових діях, це є наслідком щоденної конфронтації з росією у повітрі. Не лише Польща, але й усі інші країни світу, включно із США, можуть позаздрити Україні, але не у контексті нинішньої ситуації, а щодо виробничих потужностей (з виробництва БПЛА - ред.). Тому я вже багато місяців роблю усе можливе, щоб ця співпраця, наразі на рівні декларацій, якомога швидше стала реальністю", - наголосив Туск.

Він висловив сподівання, що співпраця у виробництві та захисті від БПЛА, зокрема завдяки коштам Європейського оборонного фонду SAFE, стане сильною стороною не лише України, а й Польщі.

БПЛА, дрони, Туск
