Мінрозвитку: Компенсацію за пошкоджене та знищене житло отримали понад 134 тис. українських сімей

Станом на 22 вересня компенсацію за пошкоджене та знищене житло отримали понад 134 тис. сімей на загальну суму 45,3 млрд грн.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій, передає Укрінформ.

За даними Мінрозвитку, станом на 22 вересня за пошкоджене житло виплати здійснено 110 909 родинам на 10,8 млрд грн. За зруйноване житло видано 23 862 житлових сертифікати на суму 34,5 млрд грн. Наразі вже 15 609 сімей змогли придбати нові оселі.

Крім того, у 2025 році за новим механізмом компенсацій 7 321 родина внутрішньо переміщених осіб вже придбала житло у більш безпечних регіонах. До кінця року ще 3 тис. родин зможуть отримати відповідне фінансування.

Цьогоріч уряд також ухвалив постанову, якою затвердив розроблену Мінрозвитку нову житлову програму для ВПО з тимчасово окупованих територій. Раніше родини з ТОТ не могли отримати компенсацію через неможливість проведення обстеження. Тепер держава пропонує новий механізм. На першому етапі підтримку отримають близько 3 700 родин ВПО, де є учасник бойових дій або людина з інвалідністю внаслідок війни. Вони отримають житлові ваучери на суму до 2 млн грн. Наразі триває робота з міжнародними партнерами для залучення додаткових ресурсів, щоб усі родини з ТОТ отримали компенсації.

Також отримали виплати перші 663 родини для відбудови на власній земельній ділянці - загалом понад 805 млн грн.

Паралельно стартує програма "єОселя" для внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових регіонів. Механізм передбачає компенсацію частини витрат на придбання житла. Держава бере на себе найбільш складні платежі: компенсує 70% першого внеску, але не більше 30% вартості житла; протягом першого року відшкодовує 70% щомісячного платежу, загалом до 150 тис. грн; додатково покриває до 40 тис. грн на комісії, збори та страхування. Вартість житла, яке можна придбати, - до 2 млн грн.

Крім того, Мінрозвитку запускає експериментальний проєкт, який уперше створює в Україні модель муніципального орендного житла. Це житло будуватимуть для внутрішньо переміщених осіб коштом місцевих бюджетів, кредитів і грантів, воно залишатиметься у власності громади та передаватиметься в оренду за фіксованою ціною - приблизно 5 тис. грн за однокімнатну квартиру.