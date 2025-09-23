В Дії запустили сервіс надання базової соціальної допомоги, яка обʼєднає всі соціальні виплати в одну

В мобільному застосунку "Дія" запустили сервіс надання базової соціальної допомоги - комплексної послуги, яка обʼєднає всі соціальні виплати в одну. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram-каналі, передають Українськi Новини.

"Базова соціальна допомога вже в Дії — українці зможуть отримати декілька соцвиплат за одним запитом. Запускаємо сервіс, якому немає аналогів в інших країнах. Базова соціальна допомога — це комплексна послуга, яка обʼєднає всі соцвиплати в одну. Більше не треба ходити по держустановах, збирати документи та заповнювати заяви. Зайдіть у Дію, зробіть декілька кліків — і чекайте на сповіщення про призначення допомоги", - повідомив він.

Скористатися послугою можуть українці, які отримують такі соцвиплати від держави:

допомогу малозабезпеченим сім’ям;

виплати на дітей одиноким матерям;

тимчасову допомогу дітям, чиї батьки не сплачують аліментів або їх місцеперебування невідоме.

Розмір виплат розраховується індивідуально.

Федоров повідомив, що згодом цей перелік розшириться — допомогу зможуть отримати всі інші сім’ї, які відповідатимуть критеріям програми.

Міністерство соціальної політики повідомило, як скористатися послугою: щоб подати заяву онлайн, у "Дії" потрібен біометричний документ — ID-картка або закордонний паспорт, а також верифікований податковий номер (РНОКПП).

Мінсоцполітики попереджає, що для отримувачів допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, цей сервіс тимчасово недоступний, ці сім'ї можуть звернутися з письмовою заявою до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду.

Щоб скористатися полугою:

оновіть застосунок Дія та авторизуйтеся;

перейдіть у розділ Сервіси → Допомога від держави → Базова соціальна допомога → Отримати допомогу;

дочекайтеся сповіщення із розрахунком щомісячної суми;

якщо все влаштовує, натисніть Подати заяву та оберіть Дія.Картку;

перевірте заяву й підтвердьте, що відмовляєтесь від інших видів допомоги — вони об’єднаються в одну виплату;

підпишіть заяву Дія.Підписом та надішліть запрошення для підпису повнолітнім членам родини.

Коли всі підписи зібрані, заява автоматично надсилається. Після схвалення ви отримаєте сповіщення про призначення допомоги.

Мінсоцполітики повідомляє, що 1 жовтня 2025 року розшириться експериментальний проєкт з надання базової соціальної допомоги на усі інші категорії осіб, фінансово-майновий стан яких відповідатиме критеріям надання такої допомоги.