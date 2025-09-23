В Дії запустили сервіс надання базової соціальної допомоги, яка обʼєднає всі соціальні виплати в одну

В мобільному застосунку "Дія" запустили сервіс надання базової соціальної допомоги - комплексної послуги, яка обʼєднає всі соціальні виплати в одну. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram-каналі, передають Українськi Новини.
"Базова соціальна допомога вже в Дії — українці зможуть отримати декілька соцвиплат за одним запитом. Запускаємо сервіс, якому немає аналогів в інших країнах. Базова соціальна допомога — це комплексна послуга, яка обʼєднає всі соцвиплати в одну. Більше не треба ходити по держустановах, збирати документи та заповнювати заяви. Зайдіть у Дію, зробіть декілька кліків — і чекайте на сповіщення про призначення допомоги", - повідомив він.
Скористатися послугою можуть українці, які отримують такі соцвиплати від держави:
Розмір виплат розраховується індивідуально.
Федоров повідомив, що згодом цей перелік розшириться — допомогу зможуть отримати всі інші сім’ї, які відповідатимуть критеріям програми.
Міністерство соціальної політики повідомило, як скористатися послугою: щоб подати заяву онлайн, у "Дії" потрібен біометричний документ — ID-картка або закордонний паспорт, а також верифікований податковий номер (РНОКПП).
Мінсоцполітики попереджає, що для отримувачів допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, цей сервіс тимчасово недоступний, ці сім'ї можуть звернутися з письмовою заявою до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду.
Щоб скористатися полугою:
Коли всі підписи зібрані, заява автоматично надсилається. Після схвалення ви отримаєте сповіщення про призначення допомоги.
Мінсоцполітики повідомляє, що 1 жовтня 2025 року розшириться експериментальний проєкт з надання базової соціальної допомоги на усі інші категорії осіб, фінансово-майновий стан яких відповідатиме критеріям надання такої допомоги.
