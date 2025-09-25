Нардеп: Замість боротьби з корупцією, керівництво ВАКС займається маніпуляціями та звинуваченнями

Замість того, щоб боротися з корупцією, керівництво Вищого антикорупційного суду займається маніпуляціями та звинуваченнями у бік Тимчасової слідчої комісії Верховної ради з питань можливої корупції в правоохоронних та судових органах. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив народний депутат Сергій Власенко.
Він також додав, що керівництво ВАКС передало переписку з ТСК "дружнім" медіа, щоб сховатися за спинами "журналістів та активістів".
"В цьому листування немає нічого таємного. Але дивують методи. Все ті ж самі "старі-добрі" методи. Злити своїм, щоб вони почали маніпулятивно критикувати не даючи можливість іншій стороні висловити свою позицію", – зазначив Власенко.
За його словами, Тимчасова слідча комісія продовжує свою роботу та опрацьовує велику кількість зібраних матеріалів, які невдовзі будуть передані до правоохоронних органів.
"Ми не дамо нікому, навіть тим, хто вважає себе "інституціями нової генерації" або "суддями нової генерації", займатися корупційною діяльністю і при цьому робити вигляд, що вони знаходяться за межами критики та є безконтрольними та безкарними. До речі, ТСК іще не проводило своїх засідань ані по НАБУ, ані по САП, а ні по ВАКС", – підсумував нардеп.
